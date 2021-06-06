رئيس جامعة بني سويف يفتتح مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري، بعد الانتهاء من أعمال الربط الشبكي بمركز معلومات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور عاطف مرسي عميد الكلية، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، والدكتور هاني النشار مدير المشروعات.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يهدف إلى تغطية اختبارات كلية الطب البشري بسعة 450 جهاز حاسب آلي، وذلك من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات المصرية، ويأتي إنشاء المركز بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجامعات الحكومية بتحويل الامتحانات للشكل الإلكتروني وتطوير طريقة القياس والتقييم للطلاب لتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.

وأشار الدكتور عاطف مرسي، أنه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي، مؤكداً أن الكلية تسير بخطى سريعة من أجل الاعتماد على الشكل الإلكتروني بشكل نهائي في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي.