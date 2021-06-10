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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعميق تصنيع المنتج المحلي

تتعرف على الوجه والحرارة ..رئيس مصنع الإلكترونيات يكشف لـ صدى البلد عن أحدث أنواع كاميرات المراقبة

حوار صدى البلد مع
حوار صدى البلد مع رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات

أكد المهندس أحمد محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة حريصة على زيادة تعميق المنتج المحلي، وتوفير المنتجات الأكثر طلبا في السوق المصري وتوفيرها للمواطنين خاصة في مجال الالكترونيات، موضحا أن الهيئة شهدت الفترة الأخيرة تطورات بشأن الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة وكل ما يخص التحول الرقمي وما له علاقة بالاجهزة الإلكترونية وكان ضمنها كاميرات المراقبة.
                  
وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الاعتماد على المنتج المحلي يوفر الكثير من العملة الصعبة للدولة، مشيرا إلى أن مصنع الإلكترونيات تميز خلال الفترة الأخيرة بتصنيع كاميرات المراقبة المتطورة بأنواع مختلفة ومتميزة لكافة الإستخدام، وهناك تعاقدات مع الهيئات والوزارات والمحلات لتوفير الكاميرات فضلا عن المشروعات القومية، فضلا عن التعاون مع وزارة الداخلية والهيئات والمؤسسات الشراطية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هناك أنواع كثيرة من الكاميرات، ومنها كاميرا التعرف على الوجه، وتحديد الشخصيات وعدد الزائرين، وأخرى تتعامل مع جائحة كورونا ومن مميزاتها قياس درجات الحرارة لعدد 30 شخصا من مسافة 5 أمتار.

وأوضح أن خط إنتاج الكاميرات ينتج جميع أنواع الكاميرات، وبدأ المرحلة الأولى للتصنيع المحلي، مع التصميم المصري، مؤكدا أن جميع الأنواع الخاصة بكاميرات المراقبة متوفرة في مصنع الإلكترونيات، منوها إلى أن خط الإنتاج وصل الي تصنيع 1000 كاميرا مراقبة في اليوم، والمنتج علية طلبات كبيرة خلال فترة وجيزة.

 

مصنع الإلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع السوق المصري كاميرات المراقبة الأجهزة الإلكترونية موقع صدى البلد جائحة كورونا

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