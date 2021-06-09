"العربية للتصنيع" تشارك في مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» .. تفاصيل

صنع في مصر

أكد المهندس أحمد محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك في مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» وهي واحدة من معالم صناعة التكنولوجيا والاتصالات الحديثة في الوقت الحالي.



وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الهيئة أجرت دراسات حول المعوقات التي تواجه صناعة الإلكترونيات في مصر والعمل على حلها، مؤكدا أن المبادرات التي تقدمها الدولة منها «مصر تستطيع» تعطي ثقة كبيرة للجميع وتتمثل في كلمة «صنع في مصر» وهذا يعطني ثقة كبيرة للمنتج المحلي في ظل الإجراءات السريعة التي تسير عليها الحكومة في كافة الاتجاهات بشأن المنتج المحلي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن لديهم خطة هدفها نقل التكنولوجيا بشكل عام سواء التوطين والتعميق والتحديث بالطرق الجديد، منوها إلى أن هناك تدريبا للمهندسين والعمال سواء في الخارج او في مصر، مع كورسات تدريب مكثفة مع الخبراء الأجانب.

وأوضح أن الخبرات الأجانب انبهروا بالمستوى المتميز الذي شاهدوه من قبل المهندسين والفنيين ومعدل الإنتاج بالهيئة، لافتا إلى أن مصنع الإلكترونيات حصل على العديد من شهادات الجودة وشهادات الأمان الصناعي .