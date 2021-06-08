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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد قاسم: مراقبة منظومة النظافة من خلال أبليكيشن على الموبيل للمواطن

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية: إن منظومة النظافة الجديدة  بدأت في 2019-2020 وسيتم الانتهاء منها في2023- 2024 و بتكلفة 12 مليار جنيه وتم تنفيذها بنسبة 50 % على أرض الواقع ومستمرين في استكمال باقى المنظومة.

وأشار خلال حواره  لـ"صدى البلد"، إلى أن البرنامج الأول في منظومة المخلفات  وهو البنية التحتية ويستهدف إنشاء محطات وسيطة ومصانع للتدوير والمعالجة وإنشاء مدافن صحية آمنة وإزالة أي تراكمات تاريخية موجودة بتكلفة 8.5 مليار جنيه ،والبرنامج الثانى بالمنظومة عقود التشغيل والإدارة 3.4 مليار جنيه والبرنامج الثالث برنامج التوعية والقانون وانشاء الوحدات وتدريب الكوادر البشرية تم رصد له 100 مليون جنيه .

وأوضح أنه منذ عام 2019 ونحن نطرح الاستثمار في جمع ونقل القمامة وبالفعل تم تقدم 6 شركات وتمت الموافقة على شركتين للعمل بمحافظة القاهرة للمنطقة الغربية والشرقية، وهذه الشركات لها منافسين هما هيئة تجميل القاهرة في المنطقة الشمالية والجنوبية بمحافظة القاهرة والتى تمت تطويرها وتعمل من خلال برنامج ذو كفاءة عالية.


وعن مراقبة ومتابعة منظومة النظافة الجديدة قال: ان هناك متابعة دورية من قبل رئيس الوزراء ومن قبل ووزير التنمية المحلية ويتم تقديم تقارير أسبوعية بمدعمة بالصور عن الوضع وماذا تم على أرض الواقع بالمنظومة ونحن ملتزمون بتوقيتات ولابد من الالتزام بها، كما أن هناك شركة تم التعاقد معها لمراقبة تنفيذ المنظومة وإعطاء تقارير دورية عن التنفيذ من خلال برنامج على الموبيل "ابليكيشن" يستطيع من خلاله يتم رصد تنفيذ المنظومة ومتابعتها بالإضافة الى غرفة عمليات لمتابعة المنظمة بوزارة التنمية المحلية وغرف عمليات بالشركات لمتابعة المنظومة.

 

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية منظومة النظافة الجديدة منظومة النظافة المخلفات ابليكيشن

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