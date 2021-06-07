التكنولوجيا في عهد السيسي.. كيف تم التحول الرقمي في قطاع البترول والثروة المعدنية

تحل غدا الثلاثاء، ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، ليمر خلال الوقت الحالي 7 سنوات على تولية إدارة شئون البلاد.

وتجلى الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في جميع مناحي القطاعات بمصر، إلا أن الناحية الاقتصادية كانت الطفرة بها كبيرة، وخلال السطور التالية نستعرض إحدى النقاط الاقتصادية وهي قطاع البترول، والذي شهد طفرة بمعنى الكلمة، وكأنه قاطرة قيادة الاقتصاد المصري.

وداخل قطاع البترول كان للرئيس توجيهات كبرى ودور بارز، وخلال السطور التالية نستعرض كيفية التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السبع سنوات الماضية، حيق أنه انطلاقا من دور قطاع البترول كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030، فقد راعى مشروع تطوير وتحديث القطاع طبيعة القطاع الفريدة واعتماده بشكل أساسى على استخدام أحدث التقنيات فى أنشطته المختلفة، فتم وضع رؤية لتحقيق مفهوم شامل وقاعدة متكاملة للتحول الرقمي في القطاع لتحسين وميكنة آليات العمل وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع.



ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات ، كما تم أيضا مراعاة أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة كأحد العناصر الرئيسية في مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين ..



وفيما يخص انجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التحول الرقمي، تم تحقيق ما يلى:



- إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 فبراير2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.



- إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار. وتم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد في الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وجارى ربط الشركات التابعة لهم، كما بدأ تنفيذه في مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.



- المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أي اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات التوزيع، حيث تم تنفيذ مايلى:



• منظومة متابعة كميات الوقود من خلال انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات.



• تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل.



• نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول.



- استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System .



- واكب الطفرة فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود في السيارات الاستعانة بكفاءة وقدرات شركة غاز مصر في تنفيذ المحطات وتطبيق التحول الرقمى والاستفادة من التقنيات الحديثة من خلال إطلاق أول تطبيق الكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات Mop stations .

- تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية من خلال:



• تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية

• إنشاء صفحة الكترونية خاصة لقطاع الثروة المعدنية

• العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيولوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر .

