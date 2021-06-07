عصير سحرى يحمى من النوبة القلبية .. اكتشفه

تعد النوبة القلبية من أكثر مسببات الوفاة على مستوى العالم خاصة أنها تحدث فى أحيان كثيرة بشكل مفاجئ.

ووفقا لما ذكره موقع “Express ” يمكن تقليل احتمالات الإصابة بـ النوبة القلبية المميتة من خلال اتباع النظام الغذائي الصحى.

النوبة القلبية وشدة خطورتها

وعندما تحدث النوبة القلبية فإنها تشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان وتتطلب العلاج بشكل فائق السرعة ويتم خلالها منع إمداد القلب بالدم بشكل مفاجئ.

ومن أهم أسباب النوبة القلبية الشائعة تراكم الكوليسترول وهو مادة شمعية تسد الشرايين وتحرم القلب من الدم الذي يحتاجه ليعمل، ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم فى تراكم الكوليسترول ويساهم في زيادة احتمال حدوث النوبة القلبية، وبالتالى فالعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول هو وسيلة مهمة لتقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية القاتلة.

اسم العصير السحرى

ووجدت الأبحاث أن تناول عصير الطماطم بدون إضافة ملح يساعد في حماية الإنسان من النوبة القلبية ، وهذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نُشرت في مجلة “Food Science & Nutrition”.

ووجدت الدراسة أن شرب عصير الطماطم غير المملح يخفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة تم إعطاء 184 من الذكور و297 من الإناث كمية كبيرة من عصير الطماطم الخالى من الملح لمدة عام واحد، وفي نهاية الدراسة انخفض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاعه.



ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضي انخفض من متوسط ​​141.2 إلى 137.0 ملم زئبقي، وانخفض ضغط الدم الانبساطي من متوسط ​​83.3 إلى 80.9 ملم زئبقي، وعلاوة على ذلك انخفضت مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لدى 125 مشاركا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

وكانت هذه الآثار المفيدة متشابهة بين الرجال والنساء وبين مختلف الأعمار.

وكتب الباحثون: الدراسة الحالية هي الأولى من نوعها التي تبحث في آثار تناول الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام، وعلى مدى واسع من العمر.

أعراض النوبة القلبية

• ألم في الصدر وإحساس بالضغط أو الضيق أو الانضغاط في وسط الصدر، وألم في أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك وعادة يتأثر الذراع الأيسر، ولكنه قد يؤثر على كلا الذراعين والفك والرقبة والظهر والبطن.

• وهناك مجموعة أخرى من الأعراض، هى: السعال أو الصفير، والشعور بالدوار، والتعرق، وضيق في التنفس، والشعور بالغثيان، وشعور قوي بالقلق.