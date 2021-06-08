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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود حمدي الونش يظهر في الساحل رفقة "النني" أثناء قضاء عطلته الصيفية

صدى البلد

شارك محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، متابعيه بمجموعة من الصور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من عطلته الصيفية.
 

وظهر "الونش” الصور مع أسرته، وصديقه بالمنتخب المصري محمد النني، من الساحل الشمالي، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

 

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 5 أيام قبل استئناف التدريبات يوم السبت الماضي.

 

ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري، برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

الساحل الشمالي الزمالك باتريس كارتيرون المنتخب المصري الفرنسي باتريس كارتيرون محمد النني

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