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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي بعد تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية .. ستلعب في مصر أو المغرب

صدى البلد

علق الاعلامي خالد بيومي على تأجيل الاتحاد الأفريقي لقرعة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بدولة الكاميرون لأجل غير مسمي 
 

‏وكتب خالد بيومي عبر حسابة بتويتر قائلا  "هناك اخبار  و بعد تاجيل قرعة كاس الامم الافريقية بالكاميرون عن نقل البطولة الي مصر او المغرب او جنوب افريقيا نظرا للاوضاع الصحية هناك".

 

وأسدل مصدر الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها العام المقبل فى الكاميرون بعد تأجيل القرعة الخاصة بها .

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” أصدر قرارا يقضى بتأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال الكاف عبر بيانه في الموقع الرسمي إنه تم تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقرر إجراء مراسمها يوم 25 يونيو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا السياق ، أكد المصدر على إقامة البطولة فى الوقت المحدد لها بالكاميرون ولا توجد أى نية لتأجيلها أو إلغاءها مؤكدا أن الأمور الخاصة بتنظيمها تسير بشكل جيد فى الوقت الحالى .

وأضاف أن موعد القرعة الخاصة بمنافسات الأمم الإفريقية سيتم تحديدها فى الأيام المقبلة مؤكدا أن البطولة ستقام بنظامها الجديد بتواجد 24 منتخبا إفريقيا .

 

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