للوقاية من التجاعيد .. طريقة عمل ماسك زبدة الشيا للترطيب 

يعد ماسك زبدة الشيا للترطيب من أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد وتساعد فى الوقاية منها.

ونقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الشيا للترطيب وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاى”

مكونات ماسك زبدة الشيا للترطيب

نصف كوب من زبدة الشيا

كوب من العسل

ملعقتين من أي زيت أساسي

طريقة عمل ماسك زبدة الشيا للترطيب



ضعى نصف كوب من زبدة الشيا وأضيفي إليه كوب من العسل.

أضيفي الزيت الأساسي إلى قناع زبدة الشيا واخلط جميع المكونات جيدا

احفظي بهذا المزيج في الثلاجة وضعي قناع الوجه عند الحاجة.

طريقة استعمال ماسك زبدة الشيا للترطيب

وزعى ماسك زبدة الشيا للترطيب بشكل متساو على الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه جيدا.

يمكن أن يساعد استخدام ماسك زبدة الشيا للترطيب في الحفاظ على ترطيب بشرتك وترطيبها طوال الوقت ويفضل استخدامه على البشرة شديدة الجفاف.

