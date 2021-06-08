ارتاحي من الألم والاكتئاب.. إليكِ علاج متلازمة ما قبل الحيض

تبحث نساء كثيرات، عن طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض؛ للتخلص مما تسببه من متاعب وآلام للسيدات والفتيات.

وتسبب هذه المتلازمة متاعب كثيرة وقوية للمرأة منها الحالة النفسية السيئة والاكتئاب وتقلصات البطن والصداع والشعور بالإعياء والتعب وغيرها الكثير من المشكلات الصحية مما يدفع النساء للبحث عن الوسائل والأدوية التى يمكن فى علاج متلازمة ماقبل الحيض.

فى الحقيقة لا يمكن علاج متلازمة ما قبل الحيض ولكن توجد بعض الخطوات التى يمكنها تخفيف الأعراض.

نقدم لكم كيفية التخفيف من الام أو مايطلق عليه مجازا علاج متلازمة ماقبل الحيض ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”

علاج متلازمة ماقبل الحيض الخفيفة والتوسطة

يمكن علاج من متلازمة ما قبل الحيض الخفيفة والمتوسطة بهذه الطرق:

تناول الكثير من السوائل لتخفيف انتفاخ البطن



الالتزام بنظام غذائي متوازن لتحسين صحتك العامة ومستوى الطاقة ، مما يعني تناول الكثير من الفواكه والخضروات وتقليل تناول السكر والملح والكافيين والكحول



تناول المكملات الغذائية ، مثل حمض الفوليك ، وفيتامين ب 6 ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم لتقليل التشنجات وتقلبات المزاج.



تناول فيتامين د لتقليل الأعراض



النوم ثماني ساعات على الأقل كل ليلة لتقليل التعب



ممارسة الرياضة لتقليل الانتفاخ وتحسين صحتك العقلية



تقليل التوتر مثل ممارسة الرياضة والقراءة

تطبيق العلاج السلوكي المعرفي ، والذي ثبت أنه فعال

استعمال مسكنات الألم ، مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين ، للتخفيف من آلام العضلات والصداع وتقلصات المعدة.

يساعد دواء مدر للبول لوقف الانتفاخ وزيادة الوزن المائي ولكن لا تتناول الأدوية والمكملات إلا وفقًا لتوجيهات الطبيب وبعد التحدث معه.



علاج متلازمة ماقبل الحيض الشديدة

أما علاج متلازمة ماقبل الحيض الشديدة فلابد أن يكون تحت إشراف وتوجيه الطبيب بعد إجراء الفحوصات المناسبة، وعادة يعتمد على الأساليب التالية :