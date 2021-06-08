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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتاحي من الألم والاكتئاب.. إليكِ علاج متلازمة ما قبل الحيض

ارتاحى من الألم والاكتئاب
ارتاحى من الألم والاكتئاب .. إليك علاج متلازمة ما قبل الحيض

تبحث نساء كثيرات، عن طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض؛ للتخلص مما تسببه من متاعب وآلام للسيدات والفتيات.

 

وتسبب هذه المتلازمة متاعب كثيرة وقوية للمرأة منها الحالة النفسية السيئة والاكتئاب وتقلصات البطن والصداع والشعور بالإعياء والتعب وغيرها الكثير من المشكلات الصحية مما يدفع النساء للبحث عن الوسائل والأدوية التى يمكن فى علاج متلازمة ماقبل الحيض.

 

فى الحقيقة لا يمكن علاج متلازمة ما قبل الحيض ولكن توجد بعض الخطوات التى يمكنها تخفيف الأعراض. 

نقدم لكم كيفية التخفيف من الام أو مايطلق عليه مجازا علاج متلازمة ماقبل الحيض ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline” 

أعراض متلازمة ما قبل الحيض

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علاج متلازمة ماقبل الحيض الخفيفة والتوسطة

 

  • يمكن علاج من متلازمة ما قبل الحيض الخفيفة والمتوسطة بهذه الطرق:

 

  • تناول الكثير من السوائل لتخفيف انتفاخ البطن
     
  • الالتزام بنظام غذائي متوازن لتحسين صحتك العامة ومستوى الطاقة ، مما يعني تناول الكثير من الفواكه والخضروات وتقليل تناول السكر والملح والكافيين والكحول
     
  • تناول المكملات الغذائية ، مثل حمض الفوليك ، وفيتامين ب 6 ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم لتقليل التشنجات وتقلبات المزاج.
     
  • تناول فيتامين د لتقليل الأعراض
     
  • النوم ثماني ساعات على الأقل كل ليلة لتقليل التعب
     
  • ممارسة الرياضة لتقليل الانتفاخ وتحسين صحتك العقلية
     
  • تقليل التوتر مثل ممارسة الرياضة والقراءة

 

  • تطبيق العلاج السلوكي المعرفي ، والذي ثبت أنه فعال

 

  • استعمال مسكنات الألم ، مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين ، للتخفيف من آلام العضلات والصداع وتقلصات المعدة. 

 

  • يساعد دواء مدر للبول لوقف الانتفاخ وزيادة الوزن المائي ولكن لا تتناول الأدوية والمكملات إلا وفقًا لتوجيهات الطبيب وبعد التحدث معه.
     

علاج متلازمة ماقبل الحيض الشديدة

 

أما علاج متلازمة ماقبل الحيض الشديدة فلابد أن يكون تحت إشراف وتوجيه الطبيب بعد إجراء الفحوصات المناسبة، وعادة يعتمد على الأساليب التالية :

 

  •  الالتزام بتمرين يومي مناسب
  • تناول مكملات الفيتامينات مثل الكالسيوم ،المغنيسيوم وفيتامين ب 6
  • الالتزام بنظام غذائي خال من الكافيين
  • الاستشارة الفردية أو الجماعية
  • فصول إدارة الإجهاد
  • أقراص دروسبيرينون وإيثينيل استراديول (ياز) ، وهي حبوب منع الحمل الوحيدة التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء
  • إذا لم تتحسن الأعراض لديك ، فقد يعطيك طبيبك مثبط انتقائي لاسترداد السيروتونين (SSRI) مضاد للاكتئاب. 
  • يزيد هذا الدواء من مستويات السيروتونين في دماغك وله العديد من الأدوار في تنظيم كيمياء الدماغ التي لا تقتصر على الاكتئاب.
  • قد يقترح طبيبك أيضًا العلاج السلوكي المعرفي ، وهو أحد أشكال المشورة التي يمكن أن تساعدك على فهم أفكارك ومشاعرك وتغيير سلوكك وفقًا لذلك.
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