إسهال وغثيان .. اعرفي أكثر عن متلازمة ما قبل الحيض

عادة ما تختفي الأعراض في غضون أيام قليلة بعد بدء الدورة الشهرية. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر أحيانًا لمدة أسبوعين . متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي يمكن أن تحدث في نمط دوري لدى الأشخاص الذين يصابون بالحيض. تتزامن بداية الأعراض مع النصف الثاني من الدورة الشهرية ،





في حين أن الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، فقد تشمل العوامل المساهمة بعض عوامل نمط الحياة والتقلبات في مستويات الهرمونات الجنسية والسيروتونين .





كشف موقع medicalnewstoday، أعراض الدورة الشهرية وكيفية علاجها والوقاية منها.





ما هي الدورة الشهرية؟

يشير الخبراء إلى أن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية تؤثر على 47.8٪ من الأشخاص في سن الإنجاب الذين يصابون بالحيض. من بين هؤلاء السكان ، يعاني 20 ٪ من أعراض حادة. تشير متلازمة ما قبل الدورة الشهرية إلى أعراض جسدية ونفسية مهمة سريريًا تحدث خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية ،





ما هي الأعراض؟

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة إلى معتدلة ، بينما قد يبلغ آخرون عن أعراض شديدة بما يكفي للتأثير على وظائفهم اليومية العادية.





قد تشمل الأعراض الجسدية:





ألم في الظهر

آلام في المعدة

آلام أسفل الظهر

الصداع

تورم وحنان الثديين

إمساك

إسهال

غثيان

النفخ

الخرقاء

انخفاض تحمل الضوء والضوضاء

زيادة الوزن





يمكن أن تشمل الأعراض العاطفية:

تغيرات الشهية

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

صعوبات النوم

صعوبة في الذاكرة أو التركيز

اهتمام أقل بالجنس

قد تتفاقم أعراض المتلازمة السابقة للحيض قبل أسبوع من الدورة الشهرية ، وغالبًا ما تحدث ذروتها قبل يومين من بدء النزيف.





ظهور الأعراض ومدتها

تحدث أعراض ما قبل الحيض قبل أن تبدأ الدورة الشهرية.

تتكون الدورة الشهرية من مرحلتين: المرحلة الجرابية ، والتي تبدأ في اليوم الأول للنزيف ، ومرحلة الجسم الأصفر ، والتي تبدأ بعد الإباضة .