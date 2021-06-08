عاصم دسوقي : ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة الهوية المصرية من الجماعة الإرهابية..فيديو

قال عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث ، إن جماعة الإخوان كانت تقوم بتنفيذ المخطط الأمريكي الذي تم صنعه للمنطقة بالكامل والهدف منه تفكيك كل دولة عربية إلى أكثر من دولة ، حسب التكوين الطائفي المتواجد بها .



أضاف عاصم الدسوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز" ، ان الاخوان كانوا يحاولون اثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لافتا إلى أن ثورة 2011 قام لهذا السبب لان امريكا كانت تريد ان يحكم الدول العربية جماعة الإخوان حتي يحدث فتنة طائفية في جميع الدول وبعدها تتدخل أمريكا لتقسيم البلاد .

أوضح عاصم الدسوقي، أن المشروع الأمريكي قام بتقسيم مصر الى 5 مناطق ومنهم سيناء حتي يقومون بتهجير الفلسطينيين اليها ، لافتا ان الموروث المصري والقيادة المصرية وقفت إلى هذه الفتنة.

وتابع : " جماعة الإخوان كانت تريد تنفيذ مشروع أسلمة المجتمع مؤكدا نجاح ثورة 30 يونيو في استعادة الهوية المصرية من الجماعة الإرهابية "