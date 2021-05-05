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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤرخ عاصم الدسوقي يكشف تفاصيل خاصة عن نشأته وسبب حبه للتاريخ

المؤرخ عاصم الدسوقي
المؤرخ عاصم الدسوقي

قال  المؤرخ عاصم الدسوقي  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنني ولدت في المحلة في 31 أغسطس عام 1939 ووالدي كان من قرية نصر الدين بالغربية ولكنه تعلم خارج القرية في القاهرة وتخرج في مدرسة الهندسة وعُيّن في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى .


وأضاف الدسوقي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " : أن شركة مصر للغزل والنسيج كان إحدى شركات بنك مصر والتي قام بعملها طلعت حرب مؤكدًا أن أسرة والدتي من بلاد الشام  وأسرتها هاجرت من بلاد الشام قبل الحرب العالمية الأولي.

 

وأوضح  الدسوقي ، أن  أبي ترك العمل في شركة الغزل والنسيج والتحق بسلاح المهمات في الجيش المصري وهذا كان سبب انتقالنا من المحلة إلي طرة ووقتها لم أعش طفولتي في المحلة لأن سني وقتها كان 3 سنوات .

 

وتابع الدسوقي، إنني كنت تلميذًا مستواه فوق المتوسط ولم أسقط في مراحل دراستي ولكنني لم أكن من الأوائل ولكنني أحببت مادة التاريخ بسبب معلمها في الابتدائية وكان يسمي أحمد حسن ومدرس التاريخ في الثانوية كان له تأثير كبير علي وكان يسمي عبد الحميد إبراهيم فتيحة .

الحرب العالمية الجيش المصري بنك مصر أغسطس التوك شو مصر المؤرخ عاصم الدسوقي عاصم الدسوقي برنامج المواجهة الغزل والنسيج

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