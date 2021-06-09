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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سوق الثلاثاء.. كابوس يطارد أهالي قرية ميت العطار ببنها

صدى البلد

استغاثت السيده سميه العشرى ، من أهالى قرية ميت العطار الابتدائية التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعدى الباعة الجائلين على حرم الطريق.


وقالت فى رسالته: "نحن أهالى قريه ميت العطار الابتدائيه التابعه لمركز بنها محافظة القليوبية ، نعانى أشد المعاناة، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وزيادة انتشار فيروس كورونا من إقامة سوق أسبوعية يوم الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع يضم مئات من الباعة الجائلين ومئات من الزبائن، مما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى إصابات كورونا، هذا إلى جانب قيام الباعة بإلقاء كميات من المخلفات والقمامة على أسطح المنازل المجاورة للسوق أو في الأراضي، والمفزع في الأمر أنه في حالة التحدث مع الباعة يكون الرد غير متوقع بألفاظ خارجة".


وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوى لمجلس  مدينة بلقاس دون جدوى أو تحرك.


وأضافت : "تؤدى السوق إلى أضرار جسيمة لأهل المنطقة، حيث توجد مخلفات رهيبة من بواقى السوق، وكذلك روائح لا تطاق، وعندما تقدمنا بشكوى لمجلس الوزراء ضد مجلس مدينة بلقاس لسماحه بإقامة السوق، رد المجلس زورا وبهتانا على مجلس الوزراء بأنه لا توجد أى أسواق".


وناشدت المسئولين بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفين للتعليمات من أجل الوقاية عدم إصابة سكان المنطقة بفيروس كورونا.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الباعة الجائلين المخلفات والقمامة خدمة بين الناس

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