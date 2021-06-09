عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وباء العصر.. جمال شعبان يوضح أعراض كهرباء القلب

كهرباء القلب
كهرباء القلب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، إن كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة، هما وباء العصر، ومن هنا تأتي أهمية رسم القلب العادي، وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، وأحيانا الدراسة الفيسيولوجية لكهرباء القلب.

وأوضح شعبان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كهرباء القلب هي المنظومة التى تتحكم في إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم؛ لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع في أعلى الأذين الأيمن، يمكن تشبيه دورها بدور “المايسترو” الذي يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع في تنشيط القلب الكهربي بنسق ثابت؛ لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر، ثم إلى البطين الأيمن والأيسر.

استشاري: المصاب بـ"الإكزيما" أكثر عرضة لأمراض القلب.. فيديو

انتبه.. الإكزيما يمكن أن تعرضك لأمراض القلب

وأضاف “شعبان”، تحدث مشكلات نظم القلب (اضطراب نظم القلب)؛ عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح؛ الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم، وقد يبدو اضطراب نظم القلب، كأن هناك خفقانا أو رفرفة أو ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار.

وأكمل: ومع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان، ويمكن لعلاجاختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة.

 واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن اضطراب نظم القلب المزعج، غالبًا ما يصبح أسوأ أو حتى يحدث نتيجة لضعف القلب أو تلفه؛ فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب، عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.

أعراض كهرباء القلب

قد لا يسبب اضطراب نظم القلب أي علامات أو أعراض في الواقع، قد يكتشف طبيبك أنك مصاب باضطراب نظم القلب قبل أن تكتشف أنت ذلك، خلال الفحص الروتيني، ومع ذلك، العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لا تعني بالضرورة أنك تعاني مشكلة خطيرة.

قد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب الملحوظة ما يلي:
* خفقانًا في صدرك.
* ضربات قلب متسارعة (تسرع قلبي).
* ضربات قلب بطيئة (بطء القلب).
* ألم الصدر.
* ضيق النفس.
* الدوار أو الدوخة.
* العرق الغزير.
* الإغماء أو ما يشبه الإغماء.

القلب كهرباء القلب أعراض كهرباء القلب جمال شعبان عميد معهد القلب السابق امراض القلب

موضوعات متعلقة

علامة تحذير واضحة على مفاصلك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

أهم 10 طرق تساعدك في التخلص من الدهون

دراسة تنصح بتناول الأسماك الزيتية مرة أسبوعيا

دراسة تنصح بتناول كوب من الحليب يوميا لهذا السبب

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة عبدالله محمود.. قصة رحيله المأساوية بالسرطان في سن صغيرة

مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار| خدمات تهمك

إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء في غزة لتعطيل القبة الحديدية

بعد تغلبه على باراجواي .. منتخب البرازيل يحقق رقماً قياسياً

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

5 ملايين فرصة عمل .. وزير الزراعة يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ