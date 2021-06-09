وباء العصر.. جمال شعبان يوضح أعراض كهرباء القلب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، إن كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة، هما وباء العصر، ومن هنا تأتي أهمية رسم القلب العادي، وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، وأحيانا الدراسة الفيسيولوجية لكهرباء القلب.

وأوضح شعبان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كهرباء القلب هي المنظومة التى تتحكم في إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم؛ لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع في أعلى الأذين الأيمن، يمكن تشبيه دورها بدور “المايسترو” الذي يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع في تنشيط القلب الكهربي بنسق ثابت؛ لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر، ثم إلى البطين الأيمن والأيسر.

وأضاف “شعبان”، تحدث مشكلات نظم القلب (اضطراب نظم القلب)؛ عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح؛ الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم، وقد يبدو اضطراب نظم القلب، كأن هناك خفقانا أو رفرفة أو ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار.

وأكمل: ومع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان، ويمكن لعلاجاختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة.

واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن اضطراب نظم القلب المزعج، غالبًا ما يصبح أسوأ أو حتى يحدث نتيجة لضعف القلب أو تلفه؛ فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب، عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.

أعراض كهرباء القلب

قد لا يسبب اضطراب نظم القلب أي علامات أو أعراض في الواقع، قد يكتشف طبيبك أنك مصاب باضطراب نظم القلب قبل أن تكتشف أنت ذلك، خلال الفحص الروتيني، ومع ذلك، العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لا تعني بالضرورة أنك تعاني مشكلة خطيرة.

قد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب الملحوظة ما يلي:

* خفقانًا في صدرك.

* ضربات قلب متسارعة (تسرع قلبي).

* ضربات قلب بطيئة (بطء القلب).

* ألم الصدر.

* ضيق النفس.

* الدوار أو الدوخة.

* العرق الغزير.

* الإغماء أو ما يشبه الإغماء.