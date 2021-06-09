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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Galaxy M32.. وآبل تعيد تشكيل أجهزة آيباد بميزات جديدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ريلمي تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme GT 5G في الأسواق العالمية

 

أعلنت شركة ريلمي الصينية موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme GT 5G في الأسواق العالمية، الثلاثاء القادم 15 يونيو، حيث سيتمتع الهاتف بسعر رخيص مقارنة بإمكاناته القوية.

 

فيفو تطلق اليوم تحفتها الفنية iQOO Z3 5G.. مواصفات


تطلق شركة فيفو الصينية، هاتفها المتميز iQOO Z3 5G ، اليوم، والذي يأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة والمتميزة للغاية، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الهند، ومن ثم تباعا في باقي أسواق العالم.  

 

لمنافسة تيك توك.. يوتيوب يطلق Shorts للحصول على عينات صوت من الفيديو


ينافس موقع يوتيوب تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك بميزة جديدة تسمى Shorts تقتبس عدد من أفضل الميزات في تيك توك ، حيث من المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا بين المستخدمين.

 

قبل أيام من إطلاقه .. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M32



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Galaxy M32 خلال أيام، وذلك بعد ظهور عدد من مواصفاته على عدد من وكالات الهواتف الذكية.

 

وان بلس تعلن إطلاق هاتفها المميز OnePlus Nord CE غدًا

 

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord CE بعد ساعات قليلة حيث سيصدر غدا في حدث كبير في الصين، ثم بعد ذلك سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة.  

 

آبل تعيد تشكيل أجهزة آيباد بميزات جديدة


أجرت شركة آبل الأمريكية تغييرا شاملا على أجهزة iPad آيباد وذلك ضمن نظام تشغيلها الجديد iOS 15  الذى تم الإعلان عنه أمس في مؤتمر آبل السنوي للمطورين، حيث ستحصل أجهزة آيباد على تصميم جديد وعدد من الميزات المهمة.

 

منها حظر الإعلانات.. آبل تمنح متصفح سفاري ميزات جديدة ضمن iOS 15


أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد  iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .

 

أخبار التكنولوجيا هاتف Galaxy M32 أجهزة آيباد IQOO Z3 5G Galaxy M32 OnePlus Nord CE آبل

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