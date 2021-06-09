أخبار التكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Galaxy M32.. وآبل تعيد تشكيل أجهزة آيباد بميزات جديدة

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة ريلمي الصينية موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme GT 5G في الأسواق العالمية، الثلاثاء القادم 15 يونيو، حيث سيتمتع الهاتف بسعر رخيص مقارنة بإمكاناته القوية.



تطلق شركة فيفو الصينية، هاتفها المتميز iQOO Z3 5G ، اليوم، والذي يأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة والمتميزة للغاية، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الهند، ومن ثم تباعا في باقي أسواق العالم.



ينافس موقع يوتيوب تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك بميزة جديدة تسمى Shorts تقتبس عدد من أفضل الميزات في تيك توك ، حيث من المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا بين المستخدمين.





كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Galaxy M32 خلال أيام، وذلك بعد ظهور عدد من مواصفاته على عدد من وكالات الهواتف الذكية.

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord CE بعد ساعات قليلة حيث سيصدر غدا في حدث كبير في الصين، ثم بعد ذلك سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة.



أجرت شركة آبل الأمريكية تغييرا شاملا على أجهزة iPad آيباد وذلك ضمن نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذى تم الإعلان عنه أمس في مؤتمر آبل السنوي للمطورين، حيث ستحصل أجهزة آيباد على تصميم جديد وعدد من الميزات المهمة.



أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .