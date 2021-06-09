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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تعلن إطلاق هاتفها المميز OnePlus Nord CE غدًا

وان بلس تعلن إطلاق
وان بلس تعلن إطلاق هاتفها المميز OnePlus Nord CE

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord CE بعد ساعات قليلة حيث سيصدر غدا في حدث كبير في الصين، ثم بعد ذلك سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة.  

 

ونشرت شركة وان بلس الصينية عددا من الصور لتصميم هاتف OnePlus Nord CE  الذي ظهر بتصميم باللون الأزرق مع حواف نحيفة في الإطار الخاص به، مع شاشة مسطحة لها حواف نحيفة.

 

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OnePlus Nord CE 5G

وبحسب موقع TechRadar هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس سيأتي بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

من المقرر إطلاق هاتفين OnePlus في الهند في يونيو ، على الأرجح OnePlus Nord 2 و Nord CE 5G - فيوتشر نيوز

وسيعمل هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس بمعالج Snapdragon 750G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 4 و6 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11.

 

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس على  بطارية 5000  مللى أمبير فى الساعة،  مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C.
 

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