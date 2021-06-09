وان بلس تعلن إطلاق هاتفها المميز OnePlus Nord CE غدًا

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord CE بعد ساعات قليلة حيث سيصدر غدا في حدث كبير في الصين، ثم بعد ذلك سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ونشرت شركة وان بلس الصينية عددا من الصور لتصميم هاتف OnePlus Nord CE الذي ظهر بتصميم باللون الأزرق مع حواف نحيفة في الإطار الخاص به، مع شاشة مسطحة لها حواف نحيفة.

وبحسب موقع TechRadar هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس سيأتي بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيعمل هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس بمعالج Snapdragon 750G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 4 و6 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

