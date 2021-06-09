سامسونج كلمة السر لإطلاق أول هاتف قابل للطي من جوجل

كشفت بعض الشائعات في أغسطس الماضي، عن أن شركة جوجل Google، تعتزم إطلاق أول هاتف Pixel قابل للطي في المستقبل القريب، لتلحق بسوق الهواتف الذكية القابلة للطي الذي تتسابق من أجله حاليا معظم الشركات الكبرى بالعالم لإصدار نسختها من الهواتف المطوية.

ذكر موقع الصناعة الكوري TheElec، بأن سامسونج ستبدأ في إنتاج لوحات OLED القابلة للطي في شهر أكتوبر المقبل، وذلك من أجل تزويد أجهزة جوجل Google وفيفو Vivo وشاومي Xiaomi، القادمة القابلة للطي، والتي سيتم الكشف عنها جميعًا في الربع الأخير من هذا العام.

وحسبما ذكر موقع "theverge" التقني، ففي عام 2019، أعلنت جوجل عن طموحاتها المتعلقة بإنتاج هاتف قابل للطي من إنتاجها، بعد أن قامت بنشر طلبات براءات الاختراع لهاتفها القابلة للطي، واعترفت بأنها كانت تصمم نماذج أولية لها لبعض الوقت، والذي أشارت إليه بالاسم الرمزي Passport، والذي قد يكون جاهزًا للإعلان عنه قريبا.

وخلال الشهر الماضي، رصد موقع "9to5Google"، إشارة جديد لهاتف جوجل المطوى Passport، إلى جانب أسماء رمزية أخرى يُعتقد أنها هواتف بيكسل Pixel 6 و Pixel 5a 5G القادمة، ضمن كود برمجيات أندرويد 12.

هاتف جوجل Pixel Fold

ووفقا لموقع "TheElec"، سيحتوي هاتف جوجل Pixel Fold، القابل للطي على شاشة مرنة بقياس 7.6 بوصة مطوية إلى الداخل، بينما سيحتوي هاتف فيفو القادم على شاشة أكبر بقياس 8 بوصات من أجل طيها، وشاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، ولم يذكر الموقع حجم شاشة هاتف شاومي الجديد.

وليس من الواضح ما إذا كان هاتف Pixel Fold سيأتي مع شاشة مصممة بواسطة جوجل، ولكنها تعاقدت بالفعل مع شركة سامسونج كمصنع لهذه النوعية من الشاشات المطوية، إلى جانب شركتي فيفو و شاومي، إذ يخطط العلامات التجارية الثلاثة للإعلان عن أحدث هواتفهم المطوية في أواخر العام الجاري، لذلك ستبدأ Samsung Display في إنتاج لوحات OLED بكميات كبيرة في أكتوبر.



وذكرت ETNews الأسبوع الماضي، أن شركة Samsung Display ستزود جوجل وغيرها من الشركات، بزجاج UTG فائق النحافة من أجل الهواتف الذكية القادمة القابلة للطي، بالإضافة إلى لوحات OLED المرنة، والتي تم تصنيعه تقنيًا بواسطة الشركة المصنعة الألمانية Schott.