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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يمدد العقوبات ضد بيلاروسيا لعام إضافي

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض تمديد العقوبات المفروضة على بيلاروسيا منذ عام 2006 لعام إضافي آخر.


وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا إلى الكونجرس -وفق ما أورده البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإجراءات وسياسات بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص المتورطين في تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا.


وقال بايدن: لا تزال الإجراءات والسياسات التي ينتهجها بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص المتورطين في تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات القمع السياسي والانخراط في الفساد العام، تشكل تهديدًا استثنائيا على المواطنين الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". 
وتابع قائلا: لذلك، قررت أنه من الأهمية بمكان استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13405 فيما يتعلق ببلاروسيا".

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