خلي بالك.. هذه علامات الإصابة بالفطر الأسود وطرق الوقاية منه

كورونا

11 عرضا و5 طرق للوقاية.. كيف تتعامل مع الفطر الأسود لو أصبت به

كيف تعرف أنك مصابا بالفطر الأسود وطريقة التعامل معه

قال الدكتور محمود الحريري أستاذ الفطريات والبكتيريا جامعة القاهرة، إن الفطر الأسود عدوى فطرية تصيب المرضى الذين يتلقون مثبطات المناعة أو المصابين بنقص المناعة، وليس من سلالات فيروس كورونا كما هو شائع بين الناس.



وأضاف خلال حواره لـ “ صدي البلد” ، أن الفطر الأسود له تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل مناعة الجسم وقدرته على محاربة الجراثيم والأمراض.

أعراض الفطر الأسود

وأضاف أستاذ الفطريات والبكتيريا، أن أعراض الفطر الأسود تتمثل في الألم العام والاحمرار حول العينين أو الأنف، وانسداد أو احتقان.

ليس هذا فحسب بل له أعراض أخرى منها: "الحمى، الصداع ، الألم في الصدر، السعال، ضيق التنفس ، وتغير الحالة العقلية.

طرق الوقاية من الفطر الأسود

ولفت الحريري الى أهمية الوقاية من الفطريات وخصوصاً الفطر الأسود تتمثل في: "الحفاظ على النظافة الشخصية والاهتمام بالاغتسال يومياً، وعدم ترك أي مأكولات للتعفن داخل الثلاجة او خارجها، وعلاج مريض الفطر اللجوء لعلاج الأدوية المضادّة للفطريات.

مغلوطات حول المرض

واختتم قائلا: مرض الفطر الأسود غير مرتبط بفيروس كورونا، بل يرتبط بالنقص الشديد في المناعة، ومرضى الفطر الأسود تتأثر جيوبهم الأنفية أو رئاتهم بعد استنشاق جراثيم فطرية من الهواء، والمصابون بالتهاب الغشاء المخاطي من مرضى كورونا أو المتعافون قد يصابون بالفطر ويتأثرون به لأن مناعتهم قد تكون ضعيفة أو ضعفت بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الفطريات المخاطية لا تشكل تهديداً كبيراً لمن لديهم جهاز مناعي صحي قوي.