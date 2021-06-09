إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

‏أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع بيجو 7 راكب على طريق 36 الحربي نطاق دائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسبع سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

‏‏تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بإصابة 10 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكي رقم "ر ه أ 1653"، بأخرى بيجو 7 راكب أجرى رقم "ر ه ج 3251"، بطريق 36 الحربي دائرة مركز ومدينة أبو صوير.

على الفور تم الدفع بسبع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين جروح وسحجات بالجسم وكسور وارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج، ورفض أحد المصابين الانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

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