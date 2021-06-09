فيلا من القرن الـ 18.. أيقونة سويسرية تجمع بايدن وبوتين لأول مرة| شاهد

في لقاء هو الأول من نوعه للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليته السلطة، حيث يستعد لمقابلة نارية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 16 يونيو الجاري، خلال رحلته إلى أوروبا.

ومنذ تولي جو بايدن السلطة الأمريكية؛ تعد تلك أول رحلة خارجية له، ومدتها أسبوع، حيث غادر صباح اليوم؛ ليجري بجولة في العديد من الدول.



وقال بايدن للصحفيين، قبل أن يستقل طائرته، إن هدفه من تلك الرحلة؛ هو أن يثبت لروسيا والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا قوي.

وسيلتقي بايدن أولاً، على انفراد، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويحضر قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، قبل السفر إلى بروكسل؛ للمشاركة في قمة الناتو، وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويهدف بايدن إلى إظهار تضامنه مع الحلفاء في أوروبا وآسيا قبل لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في جنيف، وسيكون أول لقاء فردي بين الرئيسين الأمريكي والروسي منذ تولي بايدن منصبه.

أين يلتقي بايدن وبوتين؟

اللقاء الناري المتوقع بين الرئيسين بايدن و بوتين، سيتم في فيلا سويسرية ترجع للقرن الثامن عشر مطلة على بحيرة جنيف، تحيطها مساحة هائلة من الأشجار والخضرة، وهي تقع في مكان هادئ تماما؛ لتكون مناسبة للحديث الناري المتوقع بين الرئيسين الأمريكي والروسي بعد التوترات الأخيرة بينهما.

ويجرى حاليا تعقيم وتطهير تلك الفيلا العتيقة استعدادا للقاء بايدن وبوتين، كما أغلقت الشرطة والجيش في سويسرا متنزهين محيطين بفيلا لا جرانج، ونصبوا حواجز وسياجا من الأسلاك الشائكة.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ سنوات، ويأمل البيت الأبيض أن توفر القمة مع بوتين، لـ"بايدن"، فرصة لمواجهة موسكو، بشأن سلوكها العدواني في أوكرانيا، والفضاء الإلكتروني، وأيضا إيجاد طريقة للمضي قدما في مجالات الاتفاق، مثل تغير المناخ.