إسرائيل.. الجيش يكشف تفاصيل وفاة ضابط مخابرات بارز داخل السجن

كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تفاصيل عن وفاة ضابط مخابرات في السجن، الشهر الماضي، وسط ظروف غامضة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، إن الضابط في المخابرات العسكرية كاد أن يتسبب عمدا في كشف "سر كبير".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط كان يخدم في وحدة تكنولوجية، ووجهت إليه اتهامات في مخالفات أمنية لا تشمل التجسس لصالح قوى أجنبية.

وقال كوخافي في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي: "ارتكب جرائم في غاية الخطورة. ارتكبها وهو يعلم ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب لا أعرف كيف أصفها".

وأوضح أن "السلطات وضعت الضابط في السجن لحماية سر كبير كاد أن يتسبب في كشفه، وهو ما منعنا حدوثه في اللحظة الأخيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابط أقر بارتكاب بعض الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أنه "تصرف بشكل مستقل، بدافع شخصي، دون أي دوافع أيديولوجية أو قومية أو مالية".