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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة

خطوات لتنظيف جنوط
خطوات لتنظيف جنوط السيارة

اصبحت السيارات فى عالمنا اليوم ، تاخذ اهتماما كبيرا من قبل الجميع ، حيث يعتبرها البعض احد افراد العائلة ، لذلك يسعى الجميع الى الحفاظ عليها ، وجعلها دائما فى افضل صورها .

 

ومن ضمن اهم الجزاء التى تظهر جمال السيارة ، هى الجنوط التى تعتبر أكثر الأماكن عرضة للاتساخ بالسيارة وخاصة في حال ، اذا كانت طرق السير اليومية مليئة بالاتربة او الاتساخات .

 

و لذلك يستعرض موقع " صدى البلد " الاخبارى، اسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة .

 

1 ـ منظف الجنوط

يجب البحث عن افضل السوائل المتخصصة لتنظيف جنوط السيارة، لكونها مصنوعة من الالومنيوم و تتسخ دائما ، فهذه السوائل سريعة التنظيف وتعطى بريقها ، بالاخص عند تصدر الشمس عليها عموديا.

 

2 ـ تلميع الجنوط

عندما تجد بقع من الشحوم و الاوساخ على جنوط السيارة، استخدام قماشة ناعمة لتنظيف الاطارات و الجنوط الامعة، حتى تتخلص من كافة البقع و الاوساخ التى كانت تحملها الاطارات.

 

3 ـ استخدام ادوات خاصة

يجب الحرص التام عند تنظيف جنوط واطارات السيارة ، استخدام ادوات خاصة لعدم ظهور خدوش او تجريح تنتج بعد عملية التنظيف، لذلك يجب استخدام فرشاه ناعمة او استخدم قطعة من القماش النظيف للتلميع ، ثم تلميع المناطق الصغيرة بعود قطني أو سيخ ملفوف بقماش والستمرار في الفرك بعد التخلص من الماء الموجود على الاطار .

التنظيف السيارات إطارات السيارة شمس جمال السيارة طرق السير

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