تعرف على أسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة

اصبحت السيارات فى عالمنا اليوم ، تاخذ اهتماما كبيرا من قبل الجميع ، حيث يعتبرها البعض احد افراد العائلة ، لذلك يسعى الجميع الى الحفاظ عليها ، وجعلها دائما فى افضل صورها .

ومن ضمن اهم الجزاء التى تظهر جمال السيارة ، هى الجنوط التى تعتبر أكثر الأماكن عرضة للاتساخ بالسيارة وخاصة في حال ، اذا كانت طرق السير اليومية مليئة بالاتربة او الاتساخات .

و لذلك يستعرض موقع " صدى البلد " الاخبارى، اسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة .

1 ـ منظف الجنوط

يجب البحث عن افضل السوائل المتخصصة لتنظيف جنوط السيارة، لكونها مصنوعة من الالومنيوم و تتسخ دائما ، فهذه السوائل سريعة التنظيف وتعطى بريقها ، بالاخص عند تصدر الشمس عليها عموديا.

2 ـ تلميع الجنوط

عندما تجد بقع من الشحوم و الاوساخ على جنوط السيارة، استخدام قماشة ناعمة لتنظيف الاطارات و الجنوط الامعة، حتى تتخلص من كافة البقع و الاوساخ التى كانت تحملها الاطارات.

3 ـ استخدام ادوات خاصة

يجب الحرص التام عند تنظيف جنوط واطارات السيارة ، استخدام ادوات خاصة لعدم ظهور خدوش او تجريح تنتج بعد عملية التنظيف، لذلك يجب استخدام فرشاه ناعمة او استخدم قطعة من القماش النظيف للتلميع ، ثم تلميع المناطق الصغيرة بعود قطني أو سيخ ملفوف بقماش والستمرار في الفرك بعد التخلص من الماء الموجود على الاطار .