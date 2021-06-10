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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فخورة جدا.. ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

مني احمد زاهر
مني احمد زاهر

هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أختها الصغيرة منى على مشاركتها و تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل ليه لأ الجزء الثاني و نشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل و ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام.

 

وعلقت ملك على الصورة قائلة :" فخورة جدا بقردتي الصغيرة…دلوقتي ممكن تتفرجوا على مني في دور سلمي في مسلسل ليه لأ من بطولة منه شلبي وأحمد حاتم " 

 

حيث قررت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” الذى تقوم ببطولته منة شلبى طرح العمل اليوم على منصة شاهد Vip.

 

الجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.



وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة.

ملك احمد زاهر انستجرام الفن مسلسل ليه لا منة شلبي احمد حاتم

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