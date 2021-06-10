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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف في الخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة ثلاثة أدوار علوية بمبنى مخالف من سبعة أدوار على مساحة 200م2 بمدينة الخانكة وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

 

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واكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أى مخالف.


وأشار الى ان الحملة تأتى تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على مملتكات الدولة واستراداد الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، .

 

مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي، بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 


جاءت الإزالة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

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