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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة طوكيو.. شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على تشكيل مواجهة جنوب إفريقيا وديا اليوم فى ظل الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : محمد صبحى 

خط الدفاع : كريم العراقي “ كريم فؤاد ” وأحمد بيكهام ومحمد عبدالسلام وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط : أكرم توفيق وعمار حمدى وإمام عاشور

خط الهجوم : رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى محمد

وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي، إلى طوكيو يوم ١٦ يوليو القادم من أجل المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها صيف العام الجاري.

 

وفور وصول بعثة المنتخب الأولمبي، إلى اليابان سوف تدخل البعثة في الفقاعة الطبية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي أول مباراة يوم  22 يوليو أمام إسبانيا و25 يوليو أمام الأرجنتين و28 يوليو أمام أستراليا.

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