وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

حرص وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي على توجيه عدة رسائل مهمة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة عبر شاشة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي".

أسعار السلع التموينية

تأتي تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية لإعلام المواطنين عن أسعار السلع التموينية الجديدة بدءًا من يونيو الجاري، وموعد إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين، وحصة الفرد من ميزانية أسعار السلع التموينية التي أقرتها وزارة التموين بدءًا من هذا الشهر.

وللمزيد حول أسعار السلع التموينية وموعد إضافة المواليد لبطاقات التموين شاهد الفيديوجراف التالي: