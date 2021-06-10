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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تدريب أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية فى مياه المنيا

صدى البلد

 

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية دورة  لأعضاء اللجان  الأساسية والمتقدمة من الكيميائين والمهندسين والفنيين، فى مجال السلامة والصحة المهنية وذلك بحضور ٢٥ متدرب   في دورة أعضاء اللجان الأساسية و٢٥ متدرب في دورة أعضاء اللجان المتقدمة.


وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  أن التدريب يشمل جميع فروع الشركة وجميع التخصصات والفئات من مهندسين وكيميائيين وفنيين وإداريين وعمال ويقوم به المركز  القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بأسيوط.

وأضاف أن الهدف من التدريب تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل تسرب الكلور والأماكن المحصورة ونقل الخبرات لباقى العاملين بالشركة والعمل على الحصول على شهادة الTSM للعديد من المحطات  وأن هذا التدريب يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  برفع كفاءة العنصر البشرى وتوفير أفضل البرامج التدريبية .


وناشد الشهاوى مواطنى المحافظة بالإبلاغ الفورى عن أى مشكلة حتى يتسنى للفرق المدربة التعامل معها والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

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