وفد وزاري فلسطيني يصل القاهرة خلال يومين

لبحث إعادة إعمار غزة

يصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين وفدا وزاريا فلسطينيا برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو.

يضم الوفد الفلسطيني وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي، والأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة.

ويناقش الوفد، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، مع المسئولين المصريين موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وآليات التنسيق والاستفادة من في التجارب السابقة، والآليات الدولية لإعادة الإعمار واستبدال الآلية السابقة التي كانت قد أُقرت من قبل الأمم المتحدة وإسرائيل.