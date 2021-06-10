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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقتي منبر الإسلام و الفردوس

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين في مسابقة منبر الإسلام.


وقالت الأوقاف في بيان لها:  الواردة أسماؤهم سرعة إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق أو ولي أمره بالنسبة للقصر ، لصرف مكافأة مسابقة مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس للعام الهجري ( 1441 هـ) للفائزين في المسابقة وهم : 


• أولًا : الفائزون في مسابقة منبر الإسلام :
1. علاء محمد محمد جادو الغربية
2. حسن سيد فرغلي مرسي قنا
3. الحسن السيد همام إبراهيم أسيوط
4. كاميليا المرسي المرسي بورسعيد
5. علاء مصطفى فرج بصيلة دمياط
6. جميلة سيد محمد حسن الجيزة
7. أمل عباس حسين الجيزة
8. جمال أنور أحمد عيسى الجيزة
9. عادل محمد قطب الخطيب الفيوم
10. محمد عيد عبد الغني سويلم القليوبية
11. السيد العربي السيد الشرقية
12. علي عبد الفتاح محمد أمين الأقصر
13. نورا إبراهيم مرسي الجلودي الشرقية
14. مديحة متولي محمد السيد القليوبية
15. جيهان سيد محمد شحاتة الفيوم
16. أسماء أحمد محمد إبراهيم القليوبية
17. أحمد محمد إبراهيم دمياط
18. محمد حمدي السيد حسن القليوبية
19. محمد علي محمد ظاظا البحيرة
20. محمود أحمد محمد عبد الرحمن الدقهلية


• ثانيًا : الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس :
1. أسامة كمال أبو اليزيد مرسي القاهرة
2. محمد محيي خليفة أسيوط
3. خلود علاء مصطفي بصيلة دمياط
4. سلسبيل عادل محمد قطب الفيوم
5. يمنى محمد مصطفى محمد القليوبية
6. رشا أحمد أنور أحمد الغربية
7. مروان فتحي صلاح فتحي الشرقية
8. حنين السيد العربي السيد الشرقية
9. سحر أحمد عبد السميع حسن دمياط
10. نداء علاء مصطفى دمياط


كما يرجى تسجيل رقم هاتف الفائز أو ولي أمره للتواصل على الرابط التالي (https://forms.gle/Z5DQGRUWDDHcuDop8)

وزارة الأوقاف الأوقاف تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقتي منبر الإسلام و الفردوس مسابقتي منبر الإسلام و الفردوس

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