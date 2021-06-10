القرش: الزراعة اتخذت خطوات جادة نحو عملية التحول الرقمي .. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة الزراعة اتخذت خطوات جادة نحو عملية التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي في الدولة المصرية.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المصرية"، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يأتي استجابة للتطورات والتغيرات التي تحدث، والتوجه نحو التحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات واضحة ومحدثة لكافة القطاعات داخل الدولة المصرية.



وأوضح أن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم المحاور التي قد تؤثر على الفلاح المصري، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت خطواتها عن طريق تعديل الاستراتيجية الخاصة بها وإدراج محور كامل للتحول الرقمي داخل القطاع الزراعي.



وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء وحدة للتحول الرقمي داخل وزارة الزراعة، إضافة إلى مجموعة من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الوزارة، موضحا أن هناك بروتوكولا تم توقيعه بين وزيري الزراعة والاتصالات لإجراء عملية التحول الرقمي وتوفير الموارد اللازمة لإجراء عملية التحول الرقمي بالوزارة.



وتابع معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في سبيل التحول الرقمي، يتم العمل على إنشاء بوابة كاملة تقدم كافة الخدمات للفلاح والمواطن المصري في كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي.

