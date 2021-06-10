أبو الغيط: تحطيم مشروع التيار الديني للهيمنة على الحكم بدأ في 30 يونيو

غضب شعبي..

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما يمسك تيار ديني مقاليد الحكم ويفرض نفسه على السياسة في أي دولة يستخدم كل الوسائل للهيمنة والسيطرة والتغلب والتمكن والتمكين، وهذه كانت خطة التيار الديني في مصر للتمكن من مفاصل الدولة المصرية.



وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،: "كنت مقتنعا أن الوسيلة الوحيدة لإزاحة التيار الديني هو تمرد الشعب المصري عليه وهذا ما حدث في ثورة 30 يونيو 2013".

وتابع أحمد أبو الغيط: "ما كنت أتوقعه أنه في حال نجاح القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن نفسها فسوف يزاح التيار الديني".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "كان هناك غضب شعبي كبير للغاية من التيار الديني في 30 يونيو، وكان هناك إحساس من القيادة العسكرية بمسئوليتها لإرادة الشعب".

ولفت أحمد أبو الغيط: "الإخوان كان لديهم مشروع للهيمنة والسيطرة ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة بأكملها"، مضيفا: "مشروع التيار الديني تم ضربه في 30 يونيو، و30 يونيو تماثل إلى حد كبير الثورة السوفيتية والثورة الصينية باعتبارها حدث فاصل كبير وتماثل استقلال الهند من الإمبراطورية".