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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث اليم علي طريق شرم الشيخ

مصرع شخصين في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بـ جنوب سيناء

الحادث بطريق شرم
الحادث بطريق شرم

لقى شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم خطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم (7356 – ا . ن . ط)، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 30 كيلو مترًا من كارتة مدينة الطور اتجاه مدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن وفاة، شريف عصام محمد أحمد 32 عامًا، من القاهرة، وفاطمة حسين يميري، 28 عامًا إثيوبية الجنسية، في مكان الحادث، وإصابة عبد الرحمن علي عبد الرحمن عبده 32 عامًا، من القاهرة.

وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء، تحت تصرف النيابة، وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر محضر للعرض على النيابة العامة.


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حادثة علي طريق شرم الشيخ شرم

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اخبار المحافظات حوداث جنوب سيناء مصرع واصابة مستشفي الزهراء

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