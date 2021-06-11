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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الزراعة: 39 مليار دولار إجمالي مشروعات تطوير القطاع الزراعي.. فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بشكل كبير بالقطاع لزراعي، وهذا واضح من إعداد 300 مشروع بأكثر من 39 مليار دولار، بهدف خدمة الفلاح المصري، وتطوير إنتاجية الأراضي الزراعية.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس  الخميس، أن مصر تحقق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال العمل على تحويل القطاع الزراعي لقطاع صناعي زراعي، والعمل على تطوير سلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة مولت صغار المزارعين بأكثر من 11 مليار جنيه ، للعمل على تنفيذ مشاريع، وتوفير أكثر من 4 مليار جنيه لصغار المزارعين للمساعدة في مشروع البتلو.

 ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الري الحقل بالتعاون مع وزارة الري، خلاف جهود الوزارة المستمرة لتطوير إنتاج التقاوي في الخضر والفاكهة محليًا.

وأشار إلى أن مصر الدولة الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، والسادسة عالميًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الريف المصري وحياته من خلال مبادرات جدية ومشروعات حقيقية.


ولفت إلى أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وأصبحنًا نغزو كافة قارات العالم بالمنتجات الزراعية، ونعمل على زيادة الطاقة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن 20%من إجمالي الصادرات المصرية زراعية.

الأراضى الزراعية وزارة الزراعة المنتجات الزراعية الصادرات المصرية وزارة الرى الفلاح المصرى

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