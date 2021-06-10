مفيد فوزي عن كوميديا رمضان : المسلسلات كانت شبه الزغزغة مش الضحك.. فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الجيل الجديد يفتقر إلى الكوميديا، معقبا: "أنا في رمضان لم أضحك".

وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا لم أضحك في رمضان، والمسلسلات كانت شبه الزغزغة مش الضحك".



وتابع مفيد فوزي: "تحية للفنان عادل إمام من هذا البرنامج، الفنان عادل إمام أما كان يظهر من خلف الزجاج في المسرح كان الجمهور يصفق له".



وأشار: "يمكن للجيل الحالي أن يقدم شيء جميل لكن ليس في الإعلام، بدليل أن جميع النجوم الذين ظهروا في رمضان الماضي ظهروا في إعلانات"، مؤكدا: "أنا لم أضحك على الإطلاق في رمضان".