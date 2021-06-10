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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 10.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1637 مبايعة بقيمة 4.27 مليار درهم منها 219 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم و 1418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.81 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 439 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القرهود.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 344 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.73 مليار درهم منها 83 رهنا لأراض بقيمة 5.06 مليار درهم و298 رهنا لفلل وشقق بقيمة 664.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الثانية بقيمة 4.7 مليار درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 770.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 350 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 201 مليون درهم.

التصرفات العقارية مبايعات الأراضي منطقة برج خليفة

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