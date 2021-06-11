16 يونيو .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز اليوم دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين يومى 16 و 17 يونيو ٢٠٢١.



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



ونوه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز.

وأعلنت جامعة حلوان، عن بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتباراً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتلقت جامعة حلوان 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة وتم البدء بتطعيم الفرق الطبية والقائمين بأعمال الامتحانات من المراقبين والعاملين بالكنترولات وأعضاء هيئة التدريس.