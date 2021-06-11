ضبط 2 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,574 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وبيعها لجمهور المستهلكين بقصد الغش والتدليس، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.