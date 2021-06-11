ضبط 1,4 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل محل سلع غذائية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,4 طن "زيت طعام" معبأ داخل جراكن بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .