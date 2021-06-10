تنسيقية شباب الأحزاب تبحث مع نقابة الأطباء تفعيل آليات التعاون

بحث نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلو أعضاء لجنة الصحة بها، مع وفد من ممثلي نقابة الأطباء، اليوم الخميس، سبل تفعيل آليات التعاون.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم - أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المهمة والمحورية على رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي عُقد اليوم ورشة عمل أولية لمناقشته مع التنسيقية، التي تدعم بدورها الأطباء وتثمن أدوارهم المحورية في خدمة الوطن والمواطن.

وأوضحت أن اللقاء تطرق أيضًا لأهم القضايا التي تشغل الأطباء، وعلي رأسها أزمة تكليف الأطباء وتحديات نظام الزمالة المصرية، فضلا عن تناول بعض التساؤلات الشائعة لدى الأطباء لتفعيل دور النقابة بشكل أكبر و كيفية تنمية مواردها.

فيما أشاد ممثلو النقابة - في ختام اللقاء - بالدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة تشريعيًا وتنفيذيًا.

ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب أحمد مقلد ،عمرو درويش، أميرة صابر، محمد إسماعيل، ومن مجلس الشيوخ هيام فؤاد، وسها سعيد ومن لجنة الصحة د. محمد غنيم، ود.محمد أبو النور.

كما ضم وفد النقابة الدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام للنقابة.