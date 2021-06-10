التحفظ على سائق السيارة في واقعة مصرع عروسين بالشرقية

أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ علي سائق السيارة التي كانت تقل عروسين وانقلبت بهم بمياه مصرف أمام قرية طحلة بردين وأدت إلى مصرع العروسين وشقيقة العروسة وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يرصد لحظات محاولة الأهالي استخراج جثامين عروسين وشقيقة العروسة غرقا بمياه مصرف أمام قرية طحلة بردين بدائرة مركز الزقازيق.

وظهر في الفيديو تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لمساعد رجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف التي تواجدت في محيط المكان.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع وأسفر ذلك عن مصرع العروسة وشقيقتها وتم إنتشال الجثث بمعرفة الأهالى، فيما يقوم ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، بالبحث عن جثة العريس بمياه المصرف، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق.