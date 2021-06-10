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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن خفض الحضور العسكري الفرنسي في الساحل الإفريقي

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تقليص كبير للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل؛ حيث تكافح باريس المسلحين الجهاديين منذ ما يقرب من عقد.


وقال ماكرون - في تصريح أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية - إن عملية (برخان) الحالية ستنتهي، ليصير الوجود الفرنسي جزءا من القوة الدولية "تاكوبا" التي سيشكل "مئات" من العسكريين الفرنسيين "عمودها الفقري".


وأضاف "حان الوقت، التزامنا في الساحل لن يستمر بنفس الطريقة، سنبدأ تغييرا عميقا لوجودنا العسكري في منطقة الساحل"،موضحا أن تفاصيل خطة العمل ستنشر في الأسابيع القادمة.


وتعود بداية عملية "برخان" إلى الانتشار الفرنسي الأولي في يناير 2013 حين سعت باريس لمعالجة انعدام الاستقرار المتزايد في المنطقة الذي تسبب فيه مسلحون.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا 24 برخان تاكوبا

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