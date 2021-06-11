برلماني يحصل على موافقة الصحة بتخصيص مركز شباب أبوالمطامير لتلقي لقاح كورونا

حصل الدكتور وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، على موافقة وزارة الصحة بتخصيص مركز شباب أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ضمن الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، نظرًا لوجود كثافة سكانية كبيرة بالمركز تتخطي النصف مليون نسمة موزعة على 20 قرية.

وقال «رشدي»، إن هناك عدد كبير من المواطنين يعانون بسبب صعوبة انتقالهم إلى المستشفيات الوحدات الصحية المخصصة لتلقي لقاح كورونا، نظرا لابتعادها عن محل إقامتهم، مشيرا إلى أن كل وحدة صحية تخدم منطقة جغرافية كبيرة، ويضطر المواطنين إلى اتخاذ أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إليها، وهو ما يمثل صعوبة على عدد كبير من المواطنين ولاسيما كبار السن الذين يعدون من الفئات ذات الأولوية في تلقي اللقاح.

وأضاف «رشدي»، أن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح، سيساهم أيضًا في سرعة خطوات تلقي المواطنين للقاح وفقًا لخطة الدولة للتلقيح، بما يؤدي بدوره إلى تقليل نسبة الإصابات والحماية من الفيروس، مطالبًا بإعادة النظر في خريطة مراكز تلقي اللقاح، ليتم التوسع فيها، بحيث تشمل أكبر قدر ممكن من المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يسهل حركة انتقال المواطنين إليها لتلقي اللقاح.