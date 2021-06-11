هل يؤدي فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض السكر.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

قال الدكتور، محب شلبي، زميل الكلية الملكية البريطانية، إن الأبحاث والدراسات كشفت أن هناك علاقة مباشرة بين فيروس كورونا والإصابة بمرض السكر.



وأضاف "شلبي"، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "في بداية فيروس كورونا اكتشف الأطباء في المستشفيات أن هناك حالات جديدة أصيبت بمرض السكر، وتم عمل بحث بين 12 مستشفى في لندن وجنوب شرق إنجلترا، على 178 طفل تم تشخيصهم بمرض السكر في الفترة ما بين يناير ويوليو العام الماضي".



وأشار: "تم مقارنة نتائج هذا البحث بالأعوام السابقة، والتي أثبتت أن الإصابة بالسكر ارتفعت في عام 2020 عن الأعوام السابقة"، متابعا: "معظم الأبحاث أثبتت أن هناك مرضى يصابون بمرض السكر في الشهور الأولى من الإصابة بفيروس كورونا".



وأوضح: "من المعروف أن مرض كورونا يسبب الإصابة بمرض السكر، والمعضلة هي كيف يسبب الفيروس الإصابة بمرض السكر وهذا محور بحث العلماء والأطباء حاليا".



