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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف.. اسم أيتن عامر الحقيقي وعلاقة اسم بيومي فؤاد بأولياء الله الصالحين.. فيديو

ايتن عامر
ايتن عامر

روت الفنانة أيتن عامر، تفاصيل اسمها الحقيقي "سمر" قائلة: أنا كانوا هيسموني فى الأصل "أيتن " بس بابا لما راح يسجله لقى الناس كلها اتلخبطت فقالها خلاص سجليها سمر، لافتة أن زوجها صمم على تسمية ابنتها أيتن.

 

تابعت "أيتن عامر، خلال لقائها في برنامج"ليلة الخميس"، المذاع على فضائية mbc مصر، أنه زوجها حلم بأن زوجته ستنجب ولد ويسمه "الحسن" ولكنها جاءت بنت. 

 

وفى نفس السياق قال الفنان بيومي فؤاد، إن والدته كانت تحلم دائما بأولياء الله الصالحين وهم كان يعيشوا فى حي الضاهر فى مصر القديمة وذات يوم حلمت بأنها ستنجب ولداً وتسميه "على البيومي" فسمت ابنها علي اسمه ، لافتاً أنه كان دائم السؤال "طيب ما سمتنيش علي ليه بدل بيومي".

ايتن عامر بيومي فؤاد

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