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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دعوة إسلامية: الأصل في الزواج الاستقرار.. والطلاق في أضيق الحدود.. فيديو

الزواج
الزواج

قال الدكتور عادل محمود المراغي، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، إن الأصل في الزواج هو الاستقرار، ونلجأ للطلاق في أضيق الحدود، والنبي محمد قال: "لا تطلق المرأة إلا بريبة".

 

وأضاف عادل محمود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة، فالرجال شقائق النساء، والرسول محمد قال عن المزواج: "إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء".

 

وتابع الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، أن عدم تحمل المسؤولية تؤدي إلى فشل الزواج، متسائلا لماذا لا تقوم الدولة بعمل دورة تأهيلية لحديثي الزواج، على أن يجتاز الطرفان هذه الدورة بنجاح كشرط للزواج.

كلية الدعوة الإسلامية الطلاق قناة الحدث الزواج كلية الدعوة مسجد النور خط احمر

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