كندا: إيران لا تزال تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية

قال مستشار رئيس الوزراء الكندي، رالف جودال، إن إيران لا زالت تمارس الكذب بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020.

وأضاف جودال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "عدم تعاون إيران بشأن الأوكرانية يعني أن مجالها الجوي لازال خطيرًا.

وتابع المسؤول الكندي: "سلوك إيران بشأن الطائرة الأوكرانية يعكس احتقارا لحياة البشر".

وفي مارس الماضي، رفضت أوكرانيا التقرير النهائي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية بشأن إسقاط الطائرة ووصفته بأنه "محاولة ساخرة" لإخفاء الحقيقة.

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران يوم 8 يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، منهم من ذوي الجنسية الإيرانية والكندية المزدوجة.

وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة البوينج الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا.