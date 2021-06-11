روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام متطور للأقمار الصناعية.

وأضافت الصحيفة أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستمكن إيران من مراقبة أهداف عسكرية.

وأشارت إلى أن نظام الأقمار الصناعية ستعزز قدرات إيران التجسسية، وسيسمح لطهران بمراقبة قواعد عراقية تنتشر فيها قوات أمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الأقمار الاصطناعية سيسمح أيضا لطهران بالمراقبة المستمرة لقواعد عسكرية إسرائيلية.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد حذر من أن الهجمات التي استهدفت مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدولة.

وهددت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، بفرض عقوبات على أي جهة تمكن إيران من تعزيز نفوذها في المنطقة.