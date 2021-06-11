عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

صدى البلد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام متطور للأقمار الصناعية.

وأضافت الصحيفة أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستمكن إيران من مراقبة أهداف عسكرية.

وأشارت إلى أن نظام الأقمار الصناعية ستعزز قدرات إيران التجسسية، وسيسمح لطهران بمراقبة قواعد عراقية تنتشر فيها قوات أمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الأقمار الاصطناعية سيسمح أيضا لطهران بالمراقبة المستمرة لقواعد عسكرية إسرائيلية.

تفشي الفقر والجوع وارتفاع حالات الانتحار.. ماذا يحدث في إيران؟

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

إيران تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد حذر من أن الهجمات التي استهدفت مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدولة.

وهددت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، بفرض عقوبات على أي جهة تمكن إيران من تعزيز نفوذها في المنطقة.

ايران روسيا أمريكا طهران إسرائيل العراق

موضوعات متعلقة

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

تفشي الفقر والجوع وارتفاع حالات الانتحار.. ماذا يحدث في إيران؟

الأقمار الاصطناعية تكشف سرا نوويا حاولت ايران إخفاءه

بلينكن يشكك فى نوايا إيران حول الاتفاق النووي ..فيديو

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: الزمالك لن يتأثر برحيل ساسي وهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز

طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

إكرامي يكشف سر اختياره لـ بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

مؤرخ فني: 6 أفلام لمحمود مرسى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصرى..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

بعد موتها إكلينيكيا 10 أشهر.. سيدة تعود للحياة وتفاجئ الجميع

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ