أحمد عيد عبد الملك يحتفل بفوز سلة الزمالك على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر

احتفل أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق بفوز رجال السلة بالزمالك للمرة الثانية على نادي الجزيرة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي دوري السلة.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏مبروك رجالة السلة عقبال الماتش التالت ان شاء الله ".



فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة "73 - 71"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من سلسلة “البلاي أوف” بنصف نهائي دوري سوبر السلة.

وبهذه النتيجة تقدم "الفارس الأبيض" في النتيجة الإجمالية بمباراتين للاشئ، واقترب من الصعود للمباراة النهائية..

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بنتيجة "64 - 64"، قبل أن يحقق الزمالك الفوز مع نهاية الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم السبت المقبل، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقام نصف نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوف، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المباريات الثلاثة الأولى يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.